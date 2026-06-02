Beatriz Parrón gana el Swiss Canyon Trail tras brillar en la Transvulcania

Beatriz Parrón Álvarez firma un brillante inicio de temporada con su victoria este pasado sábado en el Swiss Canyon Trail y su quinto puesto en la Transvulcania, en la isla de La Palma.

La atleta, natural de El Barco de Ávila y residente en Suiza, corredora del equipo Joma Trail y miembro del club Béjarano 2007 Trail, continúa consolidando una temporada sobresaliente en el panorama internacional del trail running. Este fin de semana ha logrado una importante victoria al proclamarse vencedora de la categoría femenina de la prueba 51K del Swiss Canyon Trail 2026, celebrada en el cantón de Neuchâtel (Suiza) y con más de 3.500 participantes.

Beatriz completó los 52,7 kilómetros y 2.632 metros de desnivel positivo del recorrido en un tiempo de 4 horas, 46 minutos y 41 segundos, rebajando su mejor marca en esta prueba en más de 25 minutos.

Este triunfo llega apenas unas semanas después de su excelente actuación en la prestigiosa Transvulcania, en la isla de La Palma, donde consiguió una meritoria quinta posición en una edición de altísimo nivel internacional.

Con estos resultados, Beatriz Parrón Álvarez se afianza como una corredora de nivel y referencia en el trail running de larga distancia a nivel internacional.

Su próximo gran objetivo será la CCC de Chamonix, una exigente prueba de 100 kilómetros integrada en la emblemática semana del UTMB, en la que se reúne la élite mundial del trail running. Allí buscará prolongar este excelente estado de forma y seguir compitiendo al más alto nivel internacional.