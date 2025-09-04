Treinta comercios de Béjar se suman a la campaña del Bono Comercio

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Béjar, Rosa Torres, acompañada por María Petit, directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, ha presentado la nueva edición de la campaña Bono Comercio Béjar, una iniciativa dirigida a incentivar las compras en el pequeño comercio local.

Un total de 30 establecimientos bejaranos se han adherido a esta propuesta que cuenta con una subvención de 30.000 euros: 22.500 euros aportados por la Junta y 7.500 euros por el Ayuntamiento. El objetivo es doble: apoyar al comercio de proximidad y facilitar el ahorro a los consumidores.

La dinámica de la campaña es sencilla. Desde el 9 hasta el 20 de septiembre, los ciudadanos podrán recoger hasta 5 bonos por persona, cada uno con un valor de 10 euros, en el CMC Convento de San Francisco, en dos franjas horarias: de 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas. Para ello, será necesario acudir presencialmente, con DNI y tener mínimo 14 años. No se permite recoger bonos en nombre de otras personas ni a menores de esa edad.

Cada bono podrá utilizarse en compras de al menos 20 euros, obteniendo un descuento directo de 10 euros. Además, los bonos son acumulables, lo que permitirá un mayor ahorro en compras superiores. Los comercios participantes estarán claramente identificados con un cartel en la entrada, facilitando así su localización a los consumidores.

Entre los negocios colaboradores figuran ferreterías, librerías, zapaterías, tiendas de alimentación, moda, joyerías, entre otros, reflejo de la diversidad y riqueza del tejido comercial bejarano.

Comercios participantes en la campaña Bono Comercio Béjar