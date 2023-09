El PSOE exige transparencia sobre los asesores del alcalde de Béjar

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Béjar ha expresado su preocupación y demanda transparencia en relación con la presencia de dos asesores ajenos a la estructura del personal del Ayuntamiento de Béjar en las instalaciones municipales. Desde el inicio de la legislatura, el grupo ha estado al tanto de esta situación y ha solicitado información al respecto.

El Alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, en comisión informativa confirmó la presencia de estos asesores y su acceso a las instalaciones municipales, documentos y expedientes del Ayuntamiento, tal y como indican los socialistas. Sin embargo, a pesar de la solicitud del Grupo Municipal Socialista para acceder a la información sobre la identidad, cualificación y relación de estos asesores con el Ayuntamiento, no se les ha proporcionado la información requerida en el plazo legal de cinco días naturales.

"Somos sabedores de que existe una gran preocupación entre los trabajadores, e incluso entre algunos miembros del equipo de gobierno del PP-VOX ya que se trata de documentación cuyo acceso, en muchos casos, vulnera la privacidad de los datos personales de la ciudadanía", explican en su comunicado y existen al alcalde de Béjar que revele la identidad de estos asesores y aclare su relación contractual o no con el Ayuntamiento.

"Desconocemos si el alcalde tiene algo que ocultar ya que incluso ha faltado a su palabra de honor, comprometida con el Grupo Municipal Socialista, de poner a nuestra disposición toda la información referente a este asunto. Entendemos que se trata de un tema de la máxima gravedad y exigimos su aclaración sin demora", explican desde las filas socialistas.

Por su parte, Luis Francisco Martín ha confirmado a i-bejar.com que efectivamente como alcalde de Béjar se está apoyando en dos "asesores externos" que le ayudan en la gestión municipal. "Yo como alcalde no soy experto en nada [...] Hay cosas que no veo claras y necesito que alguien me asesore sobre las cosas están bien, mal o regular porque al final el que firma soy yo y por eso estoy asesorándome por personas que saben" afirma Luis Francisco, quien además afirma haber ofrecido a la oposición una comparecencia con los asesores para que puedan preguntarles directamente sobre el trabajo que están realizando en el consistorio bejarano.

El alcalde de Béjar niega que sus asesores tengan acceso a documentación porque no son personal municipal, aunque confirma que les muestra algunos de estos expedientes para recibir asesoramiento sobre temas jurídicos y de urbanismo, entre otros.

Luis Francisco Martín si que ha desvelado a este medio que dichos asesores no reciben sueldo por la labor que están realizando en el consistorio bejarano, pero por el momento no ha desvelado la identidad y currículum de dichos asesores.