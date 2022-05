La Justicia investiga al bejarano, presidente de la Federación de Deportes de Invierno de CyL

El Juzgado n.º 5 de León ha admitido a trámite una denuncia contra el bejarano José Luis Sánchez Yuste, presidente de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León, acusado de fraude de subvenciones, apropiación indebida, estafa y falsedad documental.

Tal y como destacan desde Diario de León o el especializado Nevasport, el bejarano habría dispuesto del dinero de las subvenciones para actividades aparentemente no federativas o se habrían realizado pagos a familiares allegados sin facturas que justifiquen esos pagos. Los medios mencionados extractan textos de la denuncia que reproducimos:

«realización de disposiciones de fondos para actividades aparentemente no federativas o a favor de personas sin relación profesional con la Federación. En el libro diario existe una cuenta contable denominada ‘desplazamientos’. El hecho de que la citada cuenta no tenga una clara definición en el plan contable, hace que no se reflejen en ella gastos que se contabilizan en otras cuentas, convirtiéndola en un cajón de sastre donde incorporan todo lo que desconocen. Se han llevado a esta cuenta transferencias sin soporte documental ni justificación [...] pagos a familiares allegados, a los que se le realizan tres en el año 2021 por un importe total de 1.000 euros (400+400+200) en concepto de organización. Informamos que esta figura no figura como personal laboral contratado por la FDICYL, no es un profesional autónomo dedicado al mundo del esquí y ni tan siquiera hay facturas que justifiquen estas transferencias. [...] se ha detectado que las cantidades concedidas como subvenciones por Orden del Consejero de Cultura y Turismo de 30 de julio de 2020 no han sido aplicadas, en parte, a la actividad subvencionable para la que se solicitó la subvención, hechos que fueron puestos en conocimiento por los censores federativos ante la Dirección General de Deportes de la Junta el 14 de octubre de 2021. [...] se ha pretendido engañar a la Comisión de Cuentas manifestando que en un viaje a Italia, que se pagó al Centro de Tecnificación en octubre de 2020, uno de los viajeros no pudo ir porque ‘supuestamente’ enfermó a última hora de covid. Existía seguro de cancelación por esta cuestión y no se ha reclamado la cantidad correspondiente a pesar de los requerimientos de los censores para hacerlo. De la misma manera se ha pretendido engañar a los censores con la existencia de un saldo en la contabilidad de 3.412 euros que no existía en la cuenta corriente de la Federación. Esa cuenta se canceló por el querellado con fecha 8 de agosto de 2020 sin que se haya acreditado el destino de los fondos».

Jose Luis Sanchez Yuste

Por su parte el denunciado defiende su inocencia y responde a Nevasport con una comunicación que el medio publica íntegra y en la que destaca "la falsedad de lo publicado y justifica la denuncia en la proximidad de las elecciones a la junta directiva de la entidad que preside":