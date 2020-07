Hoy se cumplen 13 años de la desaparición de José Luis Morante

José Luis Morante estaría en los albores de los 40 años en estas fechas, cuando se cumplen, hoy mismo, 13 años de su desaparición. Su familia sigue sin olvidar y con el dolor de no haber podido jamás cerrar este desgraciado capítulo de sus vidas por que jamás apareció. La familia sigue esperando que algún día se sepa lo que ocurrió, aseguran que por mucho tiempo que pase es "una herida que no se cerrará".

Morante, contaba con 26 años de edad, cuando desaparecido hace hoy 13 años. En su día, en 2008, cientos de bejaranos llamados por la familia y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca en Béjar, salieron a la calle para pedir que el caso no se cerrase, expresaron su deseo y el de la familia de conocer el paradero del joven desaparecido. Béjar se echó a la calle, en una manifestación impulsada desde las asociaciones vecinales para solicitar la ayuda de las fuerzas de orden público y de la Policía, para que no cejasen en su empeño de buscar indicios y pistas que pudieran llegar a determinar el paradero y lo sucedido con José Luis Morante, que las fuerzas sociales y la justicia no olvidasen al joven bejarano que hoy parece estar sólo en el recuerdo de sus familiares. Un tema del que a día de hoy no se conocen novedades , ni procesales ni relacionadas con la investigación.

La familia siempre ha mostrado su pesar porque su petición de justicia no se vio satisfecha y porque nunca se consiguió determinar el paradero de su hermano e hijo. Tampoco fueron definidos los culpables sobre los que debió recaer el peso de la ley.

Durante el proceso tres personas (dos hombres y una mujer) llegaron a ser detenidas por su presunta implicación en la desaparición. Las detenciones se produjeron en agosto de 2007. La Policía perdió la pista de José Luis Morantes Valcárcel el 20 de julio de hace 13 años. Se pudo conocer el paradero y personas con las que se relacionó el joven, desde que se marchara de su domicilio el pasado 13 de juli. Después nunca más se supo de su paradero.