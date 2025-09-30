Concentración en Béjar contra el genocidio en Gaza el 4 de octubre

El grupo Béjar con Palestina ha convocado una concentración el próximo viernes 4 de octubre a las 18:00 horas en la Plaza Mayor de Béjar, como muestra de solidaridad con el pueblo palestino y en protesta por la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

La movilización se enmarca en una campaña más amplia que denuncia lo que consideran un genocidio continuado y reclama el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados. Bajo el lema #Stop2AñosDeGenocidio, los organizadores hacen un llamamiento a la ciudadanía para visibilizar el sufrimiento de la población palestina y exigir el cese inmediato de la violencia.

Entre las demandas expresadas por el colectivo se incluyen el alto al genocidio, el derecho al retorno de los desplazados, el boicot a Israel, el apoyo a la resistencia palestina y el fin de la complicidad internacional con las políticas del gobierno israelí.

La convocatoria está abierta a todas las personas y entidades que deseen sumarse de forma pacífica a esta muestra de apoyo a Palestina, y se une a otras iniciativas similares que tendrán lugar en diferentes ciudades del Estado español.

Desde Béjar con Palestina subrayan que esta acción busca también romper el silencio ante una situación que, según denuncian, está siendo ignorada por buena parte de la comunidad internacional.