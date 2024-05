¿Por qué El Bosque de Béjar tiene que ser rentable?

Vuelven los teóricos responsables del patrimonio a cargar contra el Bosque de Béjar, alegando que se ha invertido mucho dinero público y que no es rentable.

Desde la Plataforma de Defensa de El Bosque de Béjar volvemos a repetir, por enésima vez, que El Bosque no tiene que ser rentable, al igual que no lo tiene que ser la Clerecía, el Acueducto de Segovia, la Catedral de Salamanca o La Granja de San Ildefonso, por poner algunos ejemplos conocidos.

Es cierto que se ha invertido mucho dinero público, buena parte del mismo, en proyectos tan costosos como innecesarios que han desvirtuado la esencia de El Bosque, como la nefasta restauración de la Huerta de abajo o en otros proyectos mal ejecutados, en los que se ha dilapidados ese dinero público, como la reparación del dique del estanque, que aun sigue perdiendo agua, o la de la Fuente de la Sábana, o la insuficiente y deficiente restauración del Jardín romántico. Ese dinero público no se ha empleado bien, su empleo se ha dilatado mucho en el tiempo y no se han tenido en cuenta ninguna de las sugerencias aportadas por la PDBB, avaladas por informes de expertos de prestigio.

En El Bosque no se están dedicando los recursos suficientes y necesarios para su mantenimiento. O sea que no solo no es un pozo sin fondo, sino que el pozo apenas tiene agua, porque el Ayuntamiento, que es el responsable, no lo mantiene adecuadamente. La plantilla de jardineros dedicada a El Bosque es totalmente insuficiente y los jardines, que deberían ser un ejemplo de calidad y buen hacer, presentan un estado manifiestamente mejorable.

El Bosque necesita un plan de inversiones y de mantenimiento que hagan del mismo un lugar a la altura de su valía y de su historia.

El Bosque necesita también de un plan de uso que ponga en valor sus instalaciones y que debe ser compatible con lo que dice el Plan Director. Desde el Grupo San Gil se han publicado en numerosas ocasiones propuestas de utilización, que pueden ser una fuente de empleo y creación de valor y perfectamente compatibles con el Plan Director.

https://www.gruposangil.com/PropuestaGeneracionActividadEconomica.pdf

Nadie escatimaría dinero público para la adecuada restauración de la Clerecía, el Acueducto de Segovia, la Catedral de Salamanca o La Granja de San Ildefonso: ¿qué intereses mueven a nuestros políticos a negar ese mismo dinero público a El Bosque de Béjar alegando una extraña falta de rentabilidad? Lo que es un pozo sin fondo y totalmente inaceptable para el erario público es la estación de esquí de La Covatilla, donde el Ayuntamiento pierde anualmente cerca de un millón de euros