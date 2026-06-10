Horario de la Biblioteca Municipal de Béjar a partir del 15 de junio

Los usuarios de las bibliotecas municipales de Béjar deberán tener en cuenta el cambio de horario que entrará en vigor el próximo 15 de junio. Según ha informado el Ayuntamiento, tanto la biblioteca de adultos como la infantil adaptarán sus horarios durante los meses de verano.

La Biblioteca de Adultos abrirá de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 horas, mientras que la Biblioteca Infantil prestará servicio en horario de 11:00 a 13:00 horas.

Se trata del horario estival habitual que las instalaciones municipales vienen aplicando en los últimos años con el objetivo de adaptar el servicio a la época veraniega. Los lectores, estudiantes y familias que utilizan habitualmente estos espacios podrán seguir haciendo uso de los servicios de préstamo y consulta durante el periodo de verano dentro de los horarios establecidos.