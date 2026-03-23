Antonio Varas expone en Béjar una muestra pictórica con mirada nostálgica

El Convento de San Francisco de Béjar acogerá del 27 de marzo al 30 de mayo la exposición de pinturas "De Madriz a Salamanca. Entre dos aguas", del artista Antonio Varas de la Rosa, cuya inauguración tendrá lugar el viernes 26 por la tarde.

La muestra ofrece una visión nostálgica y evocadora del Madrid de las décadas de 1950 a 1980, ciudad donde el autor creció. Sus cuadros recrean escenarios urbanos, paisajes y personajes cotidianos mediante una estética vintage que remite a los recuerdos y vivencias de aquella etapa.

El agua y la luz como elementos protagonistas

El agua y sus reflejos constituyen el hilo conductor de buena parte de las composiciones. Escenas de lluvia, calles húmedas, paraguas o paseos urbanos y rurales construyen una narrativa visual marcada por la atmósfera y el color.

Tras su traslado a Salamanca en 2002, el pintor intensificó su observación del entorno, incorporando a su obra la luz característica de la ciudad charra y la presencia de sus habitantes.

Un artista muy vinculado y querido en Béjar

Antonio Varas nació en Madrid en 1954 y se formó en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, donde finalizó sus estudios en 1978 con destacadas calificaciones en dibujo.

Su relación con Béjar ha sido especialmente significativa. Desde 1986 hasta 2002 ejerció como profesor en el IES Ramón Olleros, etapa durante la cual desarrolló una intensa labor educativa y cultural. En esos años participó en iniciativas vinculadas al cómic educativo, el teatro escolar y la creación de murales, dejando una profunda huella entre generaciones de alumnos.

Esta trayectoria docente y artística ha contribuido a que el pintor sea una figura muy apreciada en la ciudad, donde también participó activamente en actividades culturales y en el impulso del concurso de pintura rápida.

La muestra permitirá al público conocer la evolución creativa del autor y su particular mirada sobre dos ciudades que han marcado su trayectoria vital y artística.

Horario de la exposicíón

Miércoles a sábados: de 10 a 14h y de 17 a 20h.

Domingos y festivos: de 10 a 14h