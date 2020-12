Este viernes reabre la hostelería, centros comerciales e instalaciones deportivas en toda Salamanca

En su cuarta comparecencia a petición propia en las Cortes de Castilla y León desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que, si la evolución de los datos sigue la misma tendencia descendente, este viernes, 4 de diciembre, a las 0:00 horas se levantarán en las provincias de León y Salamanca las restricciones adicionales adoptadas el pasado 6 de noviembre. Dada la buena evolución epidemiológica de ambas provincias, el Consejo de Gobierno que se celebrará el jueves aprobará la suspensión de estas medidas en ambos territorios sumándose así a Ávila y Segovia, donde ya se hizo el pasado 27 de noviembre. El presidente no ha descartado que, si otras provincias mejoran antes del jueves y cumplen las condiciones establecidas, también se puedan aliviar en ellas las restricciones. En cualquier caso, la previsión es que estas medidas dejen de estar en vigor en todo el territorio autonómico a lo largo de la próxima semana.

En León y Salamanca podrán reabrir desde el viernes las actividades de restauración tanto en terrazas como en interiores, los grandes establecimientos comerciales definidos en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, así como los comercios de más de 2.500 metros cuadrados, y las instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire libre, con asistencia de público en aquellos casos en los que está permitido.

Estos establecimientos deberán mantener, no obstante, las limitaciones del nivel 4. En el caso de la hostelería y restauración, el consumo no podrá ser en barra ni de pie. Deberá realizarse sentado en mesa o en agrupaciones de mesas no pudiéndose superar un tercio del aforo. Además, se limitará la ocupación máxima de las mesas o agrupación de estas a 6 personas. En todo caso, la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros en terrazas al aire libre y de 2 metros en el interior de los establecimientos. Las terrazas se podrán abrir al 75 % del aforo.

Los grandes establecimientos comerciales abrirán con un aforo máximo de un tercio, y se mantendrá el horario establecido por el estado de alarma (RD 926/2020).

Para el deporte en establecimientos cerrados será obligatoria la mascarilla (excepto para competiciones oficiales) y desarrollo de deporte sin contacto físico, excepto deportistas profesionales, de alto nivel o de alto rendimiento. El aforo máximo será del 33 %

Cierre perimetral conjunto en ambas provincias

Tras anunciar el alivio de las restricciones en estos territorios, Fernández Mañueco ha explicado que, como ya ocurre desde el pasado viernes en Ávila y Segovia, las provincias de León y Salamanca también pasarán a estar perimetradas, de tal forma que la movilidad estará permitida entre ellas por ser de aplicación las mismas medidas, pero no estará autorizada respecto a las otras cinco (Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora), en las que aún permanecerán en vigor las medidas adicionales adoptadas el 6 de noviembre. Con esta limitación de la entrada y salida a estos territorios, la Junta quiere proteger a la población y evitar un retroceso en los buenos resultados en la lucha contra la COVID-19 logrados durante las últimas semanas.

Estas limitaciones de entrada y salida del perímetro conjunto de las provincias de Ávila Salamanca y Segovia, así como del territorio provincial de León, tendrán su excepción en aquellos desplazamientos debidamente justificados como son la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil; retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, entre otros.

Eliminación de restricciones extraordinaria en Burgos

Durante su comparecencia, el presidente autonómico también ha señalado que este jueves se acordará, siempre y cuando la evolución epidemiológica continúe con la misma tendencia, la eliminación de las restricciones extraordinarias adoptadas para la ciudad de Burgos desde el pasado 20 de noviembre. No se prorrogará, por tanto el Acuerdo 14/2020. La limitación a tres personas de los grupos tanto en espacios de uso público, bien cerrados o al aire libre, o de carácter privado se elimina y se eleva a seis.

De la misma forma, la limitación de permanencia de personas en lugares de culto en el municipio de Burgos, en las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos se elevará del máximo de 15 personas al 50 % del aforo, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores. Se levantarán también el resto de restricciones contenidas en ese acuerdo del 18 de noviembre.

No obstantes, la ciudad de Burgos, al igual que el resto de la provincia, continúa en nivel 4 y con las medidas adicionales adoptadas el 6 de noviembre, que implican el cierre de la hostelería, grandes superficies comerciales e instalaciones deportivas cerradas.

Apertura general de terrazas en toda la Comunidad

Además de informar de que en el próximo Consejo de Gobierno se prorrogará el confinamiento perimetral de Castilla y León, Fernández Mañueco ha anunciado que la Junta permitirá la apertura general de las terrazas de toda la Comunidad, incluidas, por tanto, las de aquellas provincias con una incidencia acumulada a 14 días superior a los 400 casos por 100.000 habitantes y en las que aún serán de aplicación las medidas preventivas excepcionales del 6 de noviembre para frenar el aumento de contagios.

Las terrazas podrán abrirse “salvo que las asociaciones provinciales de hostelería se opongan, como ocurrió en su día”, ha señalado el presidente, quien ha recordado que a principios de noviembre la Junta ya mantuvo conversaciones con los representantes de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León y de varias asociaciones provinciales para tratar dos posibilidades: el cierre completo o permitir la apertura de terrazas con suspendiendo solo la actividad en el interior. En aquel momento, la respuesta fue unánime a favor del cierre total. Ahora, el Gobierno autonómico volverá a consultar de nuevo al sector.

Búsqueda del consenso para Navidad

Respecto a las medidas previstas para Navidad, Fernández Mañueco ha reiterado que la posición de Castilla y León sigue siendo la de que cualquier decisión que se tome responda a criterios comunes en toda España. “Tiene que haber una única forma de responder al virus, la misma en todas las comunidades autónomas, con tramos según la incidencia, para la relajación del toque de queda en algunas fechas, para el límite de personas en reuniones y cenas familiares, para la celebración de cabalgatas y eventos…”, ha señalado, tras confiar que en que se alcance un consenso en el Consejo Interterritorial y mostrar su disposición a que la Junta pueda ceder en su postura para la ampliación del horario del toque de queda y el número de personas en reuniones en determinadas fechas.