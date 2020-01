Tendencias en bolsos: todo lo que nos depara 2020

Estamos en un momento en que se está configurando una nueva forma de entender las tendencias, más en consonancia con el gusto personal que con los lógicos cambios que deben producirse continuamente a nivel sociocultural. Veamos pues cuál son las tendencias que nos esperan para el año que estamos a punto de comenzar.

Nuevo maxi hobo

Según el informe anual de Lyst, los bolsos de gran tamaño serán una de las tendencias para 2020. Y Daniel Lee, director creativo de Bottega Veneta, es uno de los grandes partidarios de esta idea. Por ello le ha dado un protagonismo total a los complementos, entre los que destaca un bolso XL que bien podría ser heredero de la silueta hobo.

Sus líneas blandas hacen que el perfil pueda oscilar entre lo triangular y lo rectangular, pero en todo caso es fundamental no llevarlo lleno en exceso, para no dar lugar a volúmenes excesivos. Ponérselo cruzado permite convertirlo en una capa más del look.

Tote personalizado

Los estampados no están reñidos con los bolsos más clásicos, pero sí es cierto que aún queda mucho camino por recorrer en este sentido. No obstante, en Louis Vuitton son expertos en reinventar el mítico monogram, desde las iniciales hasta las flores de Murakami y los cambios de color. Así que el hecho de que apareciesen cintas de VHS sobre modelos de totes sencillos se convierte en un guiño a los noventa.

Con detalles de flecos

Hemos visto a las grandes firmas prodigar a los cuatro vientos su profundo amor por la década de los ochenta. Pero ahora han girado la vista aún más atrás, para hacerlo con los setenta. Especialmente Heidi Slimane en Celine, uno de cuyos mantras actuales son los bolsos con flecos. La cuestión es simple: añadir una sarta de flecos del mismo material a la parte inferior de una bandolera clásica y ovalada.

Croché

La textura tan característica del croché, asociada a la artesanía y a los meses de verano, pertenece no solo a las tendencias en bolsos de la temporada próxima, sino a las tendencias de primavera y verano del año que entra.

Esta técnica de tejer ha dado lugar a prendas de todo tipo. Y si bien es inevitable pensar en los vestidos, lo cierto es que también lo es poner los ojos en ese bolso monumental, redondeado y con una pequeña asa metálica que vimos en el desfile de Alexander McQueen.

Su estructura habría sido más que suficiente para darle el relevo al fin a los bolsos de red y los capazos, pero el adorno de las flores le da el giro definitivo a un tejido que siempre se ha relacionado con lo humilde.

Bolsos cuadrados

Para quienes buscan un bolso neutro y que sirva prácticamente para todo, pasando de generación en generación, la mejor opción la presentó Dior en el desfile de primavera/verano. Y no solo por el adorno en metal o el color negro, sino por la rigidez de sus líneas, que traspasa el tiempo.