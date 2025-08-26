Un fallecido y cuatro heridos tras caer un coche a la N-630 en Beleña

Un trágico accidente de tráfico ha tenido lugar este martes 26 de agosto en la N-630, a la altura del kilómetro 363, en el término municipal de Beleña. El siniestro ha provocado la muerte de un hombre y ha dejado heridas a otras cuatro personas, entre ellas tres menores de edad.

El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió la alerta a las 08:26 horas. Según el aviso, un turismo se precipitó desde una altura de entre seis y siete metros desde la autovía A-66 hacia la carretera nacional N-630, en sentido Salamanca. Uno de los ocupantes se encontraba inconsciente en el interior del vehículo, lo que activó un amplio despliegue de medios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones: dos UVIs móviles, dos ambulancias de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Alba de Tormes, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y bomberos de la Diputación de Salamanca.

A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de un varón. Además, atendieron a una mujer de 31 años y a tres menores de 5, 10 y 15 años, que fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.