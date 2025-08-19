Detenidos dos jóvenes por robo con violencia en Béjar

La Policía Nacional ha detenido en Béjar a dos jóvenes como presuntos autores de un robo con violencia perpetrado el pasado 14 de agosto en un parque céntrico de la ciudad. Los arrestados, que se cubrían el rostro con pañuelos para evitar ser identificados, abordaron a una mujer de avanzada edad y, tras empujarla violentamente, le arrebataron el bolso que llevaba consigo.

Gracias a la colaboración ciudadana, varios testigos ayudaron a los agentes a localizar a los sospechosos mientras huían a la carrera por distintas calles de la localidad. La rápida intervención policial permitió la detención de ambos individuos, quienes resultaron ser ciudadanos extranjeros que se encontraban de paso en la provincia de Salamanca para asistir a una fiesta de música tecno, "Rave", en las inmediaciones del pantano de Santa Teresa.

Tras su detención, los agentes recuperaron el bolso sustraído, que fue devuelto a su legítima propietaria con todas sus pertenencias intactas. Una vez completados los trámites policiales, los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Béjar, que decretó su ingreso en prisión.