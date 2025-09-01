Salamaq 2025 reunirá a 470 expositores y 1.500 cabezas de ganado

La Diputación de Salamanca ha presentado oficialmente Salamaq 2025, la Feria del Sector Agropecuario y 36ª Exposición Internacional de Ganado Puro, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre en el recinto ferial de la capital salmantina. El evento contará con la participación de 470 expositores y cerca de 1.500 ejemplares de ganado puro, confirmando su papel clave en el calendario nacional e internacional del sector primario.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, destacó que “Salamaq es una apuesta segura para el campo y un escaparate social que visibiliza el valor del mundo rural”. Iglesias estuvo acompañado por varios diputados provinciales implicados en la organización del evento.

La Feria Agropecuaria de Salamanca acogerá 202 expositores en el ámbito agrícola, entre ellos más de 30 nuevos participantes, y 268 expositores vinculados a la muestra ganadera. En total, habrá representación de 34 provincias españolas, 14 comunidades autónomas, así como profesionales de Portugal e Italia. En este contexto internacional, destaca el primer concurso ibérico de raza limusina, con participación de ganaderos lusos procedentes de las regiones del centro, norte y Alentejo.

El programa incluye más de 30 ponencias, charlas y talleres dirigidas por unos 60 expertos que abordarán temas clave como la PAC, innovación, sanidad animal y sostenibilidad. Además, se celebrarán encuentros con mujeres rurales y creadores de contenido digital del sector agro, reforzando el componente social y comunicativo de la feria.

Uno de los puntos fuertes será la Exposición Internacional de Ganado Puro, con más de 1.000 ejemplares de vacuno de 19 razas distintas, así como ovino, caprino, porcino, equino y especies aviares. El lunes 8 de septiembre tendrá lugar la Subasta Nacional de Ganado Vacuno, que incluirá razas como Limusina, Charolesa, Morucha y Parda de Montaña.

Como novedad, Salamaq 2025 acogerá también la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Economía Rural de la FEMP, y el consejo de gobierno de la nueva Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica. Además, la feria promoverá el producto local a través del espacio “Salamanca en bandeja”, con la participación de 17 productores.

La organización apuesta este año por una mayor digitalización, con venta de entradas online y retransmisión en directo de los concursos, subastas y jornadas a través del canal de YouTube de Salamaq.

Con un presupuesto de más de 1,1 millones de euros aportado por la Diputación, Salamaq 2025 se reafirma como una feria agropecuaria de referencia en Salamanca, y un pilar estratégico para el desarrollo del campo en España y el sur de Europa.