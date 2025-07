5 recomendaciones para proteger tu PC de amenazas informáticas

Sumergidos como estamos en pleno periodo estival, resulta habitual que buena parte de los anuncios que vemos por la televisión o escuchamos en la radio o cualquier plataforma de audio nos recuerden la importancia de proteger nuestro hogar con algún tipo de alarma. Curiosamente, así como la mayoría de personas comparten la preocupación por blindar su casa frente a intrusiones, todavía hay muchos usuarios que no prestan la debida atención a proteger su PC de las amenazas informáticas. He aquí cinco útiles recomendaciones para evitar que tu PC sea el blanco de los ciberdelincuentes.

No, una contraseña fácil de recordar nunca será segura

En buena medida, la seguridad de un PC comienza en el mismo momento de acceder al dispositivo. Para poder iniciar sesión en el ordenador, se nos requiere algún tipo de autenticación, siendo las contraseñas alfanuméricas el método más popular. De manera muy recurrente, tendemos a utilizar palabras o fechas que tienen algún significado para nosotros, lo que resulta completamente desaconsejado.

Aunque se apela a que es la mejor forma de no olvidarnos de nuestras claves, las contraseñas de estas características suponen una importante brecha de seguridad. En su lugar, conviene utilizar claves que incluyan letras, números y símbolos gráficos que no tengan ningún significado específico. Para conseguir tantas contraseñas como necesites, puedes servirte de un generador aleatorio de claves.

Antivirus, una solución clásica que sigue siendo efectiva

Cuando compramos un nuevo PC, hay dos pasos iniciales totalmente ineludibles. El primero de ellos es instalar el sistema operativo correspondiente, aunque en muchos dispositivos el fabricante ya se ha encargado de su preinstalación. El segundo paso no es otro que instalar un buen antivirus para PC. Y es que, a pesar de llevar con nosotros desde los inicios de la era de Internet, el antivirus sigue siendo la mejor prevención posible contra las amenazas digitales.

Las últimas versiones de antivirus ofrecen una protección integral en entornos digitales, efectuando análisis periódicos de todos los archivos almacenados en el dispositivo y bloqueando el acceso a sitios web potencialmente peligrosos. Todo ello se consigue sin comprometer por ello el rendimiento del PC, como muchos se quejaban hace algunos años. Claro que siempre cabe preguntarse cómo sería el rendimiento de un ordenador sin antivirus que estuviera lleno de archivos maliciosos y que estuviera expuesto a posibles intrusiones en línea.

VPN, un muro infranqueable para los ciberdelincuentes

Las VPN o Virtual Private Network se han convertido en una poderosa herramienta para neutralizar las amenazas en la red. Una VPN ofrece una conexión cifrada a Internet que garantiza nadie ajeno al usuario o la página web que esté visitando pueda acceder a ese flujo de información. Hay diferentes versiones en el mercado, pero las más comunes son aquellas que canalizan la conexión a Internet a través de servidores ocultos, por lo que no es posible conocer la dirección IP real del usuario.

Las VPN son una garantía de privacidad y también ayudan a esquivar muchas de las prácticas de los ciberdelincuentes. Esto resulta especialmente útil cuando el PC se conecta a través de una red pública, dado que en caso contrario la IP quedaría expuesta al resto de usuarios. Eso sí, la VPN solo será verdaderamente efectiva si se siguen el resto de recomendaciones básicas para disfrutar de una experiencia de navegación segura.

No facilites el trabajo de los criminales

Los antivirus van a reducir muy significativamente la intensidad de las amenazas en línea, pero no por ello debería de facilitar la actividad de los delincuentes. El Phishing es una técnica delictiva que intenta que el usuario faciliten diferentes datos personales o claves de acceso. Estos ataques suelen llevarse a cabo mediante correos electrónicos en los que, además, se suplanta la identidad de alguna marca o institución de confianza para requerir información del usuario. Por ello, nunca deberías hacer caso a ningún correo de estas características, dado que no suele ser la forma en la que estas empresas y organismos solicitan datos a sus usuarios.

Otro hábito muy saludable en materia de seguridad digital es el de no realizar ninguna transacción en portales que no incluyan el dominio "https". Este protocolo de seguridad garantiza que la transferencia de datos, necesaria para completar la operación, se llevará a cabo de manera confidencial. En cualquier caso, si en el curso de una navegación aparentemente segura se nos redirige a una página intermedia o se nos induce a descargar algún archivo sospechoso, conviene cerrar la pestaña y, por supuesto, no abrir ese archivo.

Mantén actualizado el software