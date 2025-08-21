Mejora la situación en el incendio que amenaza La Garganta

El gran incendio forestal originado en Jarilla, al norte de Cáceres, y que durante la jornada de ayer amenazaba a localidad de La Garganta ha experimentado una mejoría considerable durante la pasada noche. Gracias a unas condiciones meteorológicas más favorables y al esfuerzo sostenido de los equipos de extinción, la situación presenta ahora una evolución más controlada en los diferentes frentes.

No obstante, el fuego sigue activo y afecta ya a cerca de 16.800 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los mayores incendios del verano en España. Este jueves están trabajando sobre el terreno 481 efectivos, que incluyen bomberos forestales, personal de emergencias, medios aéreos y unidades de distintas comunidades autónomas, además de apoyo internacional.

En La Garganta, donde el operativo de extinción de incendios organizó ayer una línea de contención con ayuda de vecinos y voluntarios, continúa la movilización civil. Según ha informado el Ayuntamiento de La Garganta esta misma mañana, se vuelven a necesitar voluntarios para reforzar las mismas labores realizadas el día anterior debido al viento de ladera existente en la zona.

Por su parte, en la vertiente del Valle del Jerte, los trabajos se concentran en las zonas de difícil acceso del término de Jerte, donde están actuando unidades terrestres y aéreas. Los Bombers de Catalunya, junto a bomberos de Murcia y parques nacionales desplazados al operativo, han detallado que están trabajando intensamente en tareas de enfriamiento y contención en zonas elevadas con fuerte pendiente y acumulación de material combustible.

Durante la noche y la mañana de hoy continúan operando medios aéreos de gran capacidad, hidroaviones y helicópteros, además de drones y aeronaves no tripuladas coordinadas por el equipo ZEUS de la Guardia Civil. Las labores se centran en frenar el avance en zonas altas sin vegetación densa, como ocurre en algunos tramos del límite con Castilla y León.

Ayuntamiento de Béjar

En este contexto, el Ayuntamiento de Béjar ha querido hoy expresar públicamente su agradecimiento a los bomberos del parque de Béjar, que no fueron activados oficialmente por la Diputación de Salamanca, pero que aun así acudieron voluntariamente a ayudar en La Garganta durante una de las jornadas más críticas del incendio.

La falta de activación del servicio por parte de la Diputación de Salamanca ha generado una fuerte oleada de indignación en redes sociales, llegando incluso el Ayuntamiento de La Garganta a exigir públicamente su movilización, aunque fuera simplemente como gesto simbólico para tranquilizar a la población.

Desde el consistorio bejarano y de la vecina localidad de La Garganta también se ha trasladado el agradecimiento a las asociaciones vecinales, particulares y empresas que colaboraron de forma solidaria durante las horas más complejas del operativo.