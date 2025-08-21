El incendio de Jarilla, sin focos activos, entra en fase de control y vigilancia

El incendio forestal originado en Jarilla ha dado este jueves un importante giro positivo, al confirmarse que ya no hay frentes activos. Los trabajos se centran ahora en labores de perimetración para asegurar los límites del fuego, evitar reactivaciones y garantizar que no se produzcan nuevos focos por puntos calientes ocultos.

✈️ Un avión de la #GuardiaCivil ha sobrevolado la zona del #IFJarilla (Cáceres) para obtener imágenes aéreas, comprobar la extinción de focos y detectar posibles reactivaciones, colaborando con los equipos de extinción.#GuardiaCivil #INFOEX #Emergencias112 #ProtecciónCivil #062 pic.twitter.com/V2dCyGt9yM — Guardia Civil Cáceres 🇪🇸 (@guardiacivilcc) August 21, 2025

Los diferentes equipos del extinción de incendios trabajan actualmente codo con codo en zonas de difícil acceso, realizando lo que se conoce como “línea negra”: un cinturón de seguridad que rodea el perímetro del incendio, cortando la continuidad del combustible vegetal. Estas tareas se ejecutan de forma manual, con herramientas de mano y motosierras, en zonas tan abruptas que solo permiten acceso a personal terrestre. Por su parte los medios aéreos siguen trabajando en refrescar la zona.

Según han informado fuentes oficiales, los brigadistas están localizando focos residuales en barranqueras y vaguadas, donde aún hay acumulaciones de calor bajo la superficie. Estas zonas son especialmente sensibles a rebrotes si las condiciones cambian, por lo que los trabajos se realizan con extrema precaución.

#IFJarilla Bomberos forestales del @PLANINFOEX junto con @UMEgob currando codo con codo ya en labores de perímetro realizando línea negra con herramientas manuales en zonas inaccesibles, solo con acceso por personal de tierra. pic.twitter.com/Hd87FjekeS — Jurdanino (@PabloH23_Infoex) August 21, 2025

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este jueves la zona afectada para conocer sobre el terreno la evolución del incendio. Durante su comparecencia, ha valorado positivamente el avance de los trabajos y ha destacado la coordinación entre los distintos cuerpos implicados.

El fuego ha afectado a una superficie estimada de 16.800 hectáreas y cuenta con un perímetro de 165 kilómetros, una de las cifras más elevadas registradas en Extremadura en los últimos años. A pesar de la magnitud, la evolución actual permite hablar ya de fase de control y vigilancia intensiva.

La Garganta

Desde el Ayuntamiento de La Garganta se ha trasladado un mensaje de prudencia y calma, agradeciendo el trabajo de todos los cuerpos implicados, especialmente a quienes han colaborado durante los días más duros del operativo. Se insiste en que las condiciones son mucho más favorables, pero que no debe bajarse la guardia hasta que se declare el fuego como totalmente extinguido.

Candelario

En un nuevo comunicado emitido este jueves, el Ayuntamiento de Candelario ha confirmado que el incendio que alcanzó su término municipal el pasado lunes está bajo control en la zona de sierra afectada, sin poner en riesgo al casco urbano ni a viviendas diseminadas. Aun así, se mantiene la vigilancia activa por parte de brigadas y medios aéreos. El consistorio ha querido agradecer el comportamiento ejemplar de la población, así como la colaboración y profesionalidad de los equipos de emergencia, agentes forestales y cuerpos de seguridad. Además, ha hecho extensivo su agradecimiento a alcaldes y representantes institucionales de toda la comarca por sus muestras de apoyo. “Ahora toca hacer balance y recuperar el tiempo empleado en superar esta situación”, concluye el comunicado, transmitiendo un mensaje de solidaridad con las localidades vecinas de Extremadura que han sufrido las consecuencias más graves del incendio.

Declaración de zona catastrófica

Ante la magnitud de los daños sufridos, el Gobierno central tiene previsto declarar zona catastrófica a las áreas más gravemente afectadas por este incendio en Extremadura. Esta medida permitirá movilizar ayudas urgentes para los municipios damnificados, facilitar la recuperación del entorno natural y económico, y reforzar la coordinación institucional para la fase de reconstrucción.