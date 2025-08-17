Hervás confinada, vigilancia máxima en Candelario y Béjar

El incendio declarado en Jarilla (Cáceres) continúa fuera de control este domingo y ya afecta a más de 11.000 hectáreas. Su avance hacia el norte ha situado a la localidad de Hervás en el centro del operativo de contención, al tratarse de uno de los puntos más sensibles por su ubicación y orografía.

Ante la proximidad del fuego, la Junta de Extremadura ha ordenado el confinamiento preventivo de Hervás, que se mantiene desde la mañana del domingo. También se ha producido la evacuación total de Gargantilla, según confirmaron fuentes del 112 y del Plan INFOEX.

En el incendio trabajan efectivos de las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), del operativo INFOEX, de la UME y del Ministerio para la Transición Ecológica, con un despliegue de más de 350 personas y 17 medios aéreos.

🟢⚪️⚫️ Extremadura nos necesita y el @EjercitoAire y sus pilotos del 43 Grupo siguen, minuto a minuto, trabajando para sofocar las llamas. 🎥 Imágenes de ataque al fuego en #Hervás. pic.twitter.com/tkSveZx1oN — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 17, 2025

🚔 Magnífica labor de la @guardiacivil al ayudar a los vecinos de #Hervás #Cáceres mientras intentaban sofocar el fuego, próximo a sus viviendas. 🔥 Provocado por el incendio de #Jarilla. pic.twitter.com/R1cZVx89oL — Ministerio del Interior (@interiorgob) August 17, 2025

El objetivo prioritario es impedir que el fuego supere la línea del Ambroz y avance hacia el norte, donde las condiciones meteorológicas son especialmente desfavorables: rachas de viento del sur de hasta 50 km/h, alta temperatura y baja humedad. Estas condiciones facilitan la propagación mediante pavesas, lo que aumenta el riesgo en zonas limítrofes con Castilla y León.

La Garganta

El Ayuntamiento ha convocado a vecinos para organizar tareas preventivas ante un posible avance del fuego.

Ayuntamiento de Candelario

Desde el Ayuntamiento de Candelario se ha emitido un comunicado en el que se pide calma y atención a las fuentes oficiales, indicando que están en contacto constante con las instituciones de Extremadura y Castilla y León.

“El frente de llamas está en estos momentos a 7 kilómetros de Castilla y León, dato que no significa que estemos de brazos cruzados hasta que llegue a nuestras puertas”, indica el consistorio, subrayando que no deben organizarse grupos de voluntarios sin coordinación institucional.

Además, se ha anunciado el cierre del acceso al Travieso, y la Guardia Civil está procediendo al desalojo preventivo de montañeros y senderistas que se encuentran en la sierra próxima al frente del incendio. El Ayuntamiento ruega responsabilidad y evitar acudir a las zonas afectadas o limítrofes fuera de los llamamientos oficiales.

Situación en Béjar

El Ayuntamiento de Béjar ha reiterado este domingo que la ciudad no está en riesgo directo en estos momentos, aunque los servicios de emergencia se encuentran en preaviso. Se ha emitido un comunicado oficial de Protección Civil de Béjar ante la circulación de mensajes alarmistas por redes sociales en el que se pide a la población no acercarse a las zonas próximas a los incendios ni realizar desplazamientos innecesarios, mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo y cenizas, evitar el uso de aires acondicionados, especialmente en viviendas con personas vulnerable, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y recuerdan que el 112 es solo para emergencias, no para consultas informativas.