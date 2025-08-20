La Garganta en preaviso por el avance del incendio

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha confirmado que el incendio iniciado en Jarilla ya ha calcinado 16.000 hectáreas de terreno, con un perímetro superior a los 160 kilómetros. Durante la noche, la situación se complicó especialmente en la línea de defensa de Hervás, que llegó a ser rebasada por las llamas, obligando a los equipos de extinción a replegarse y a improvisar maniobras no previstas.

Bautista señaló en declaraciones a La Hora de La 1 que actualmente existen dos frentes activos de gran preocupación: uno en dirección norte hacia el termino municipal de Candelario y otro que avanza hacia el Valle del Jerte, amenazando enclaves naturales de gran valor como la garganta de los Papuos y la garganta de la Olla Negra. “Si el fuego se descuelga por estas gargantas, el efecto chimenea puede complicar aún más la situación”, advirtió.

En el Valle del Jerte permanecen evacuadas la zona periurbana de Hervás y las casas diseminadas. El consejero hizo un llamamiento a los vecinos para que no regresen a sus viviendas: “Lo mejor que pueden hacer para proteger sus casas es dejar trabajar a los efectivos”.

Actualmente, 460 personas trabajan sobre el terreno, con refuerzos procedentes de otras comunidades autónomas como Murcia, Baleares y Cataluña, así como efectivos del Ministerio, brigadas de refuerzo BRIF y medios internacionales llegados de Portugal, Alemania, República Checa, Eslovaquia,... En total, se encuentran operativos 26 medios aéreos.

La Garganta

Uno de los puntos más delicados es la vecina localidad de La Garganta. El consejero alertó de que una de las lenguas de fuego avanza en esa dirección, lo que mantiene en vilo a los vecinos. Según apuntan varios medios, el municipio se encuentra ya en situación de preaviso por si fuera necesaria una evacuación, lo que ha generado un fuerte nerviosismo en la población debido a la cercanía de las llamas.

Candelario

El Ayuntamiento de Candelario ha emitido un comunicado oficial a las 10:00 horas de este miércoles en el que se informa que el municipio y sus áreas boscosas continúan alejados del frente del incendio, aunque se mantiene la cautela por la evolución de las llamas en la zona de Hervás (Cáceres), donde el fuego ha retomado fuerza. “Será importante observar la evolución de esta situación y confiar en que el trabajo de los efectivos en Extremadura reconduzca la situación”, concluye el texto municipal.