Candelario mantiene la vigilancia ante el avance del fuego

El Ayuntamiento de Candelario ha emitido un nuevo comunicado poco antes de las tres de la tarde sobre la evolución del incendio forestal que afecta al norte de Cáceres y su posible impacto. En su mensaje, el consistorio insiste en que el fuego no ha entrado en el término municipal de Candelario y subraya que tanto el casco urbano como las casas diseminadas están fuera de todo peligro.

Según la información oficial, el incendio, tras haber sido contenido en Hervás, se está desplazando hacia la vertiente del Valle del Jerte, aunque se reconoce que no puede descartarse que alcance las zonas altas de la sierra de Candelario, como El Torreón. Sin embargo, se trata de un área de pedregal y matorral, con escasa carga combustible, por lo que el riesgo de afectación significativa es limitado.

El Ayuntamiento pide alejarse de interpretaciones alarmistas o mensajes sensacionalistas y hace un llamamiento a la confianza en los comunicados oficiales, que —afirman— no han fallado desde el inicio de esta emergencia.

Además, recalcan que se mantiene el nivel de precaución y vigilancia, así como las comunicaciones permanentes con todos los organismos implicados en la gestión de la emergencia.

El consistorio subraya que el objetivo principal es mantener la calma, evitar la propagación de rumores y confiar en la labor técnica y coordinada de los dispositivos desplegados en la zona.