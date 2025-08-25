Recorrido visual por el patrimonio industrial de Béjar en el Casino

El próximo jueves 28 de agosto, a las 20:00 horas, el Casino Obrero de Béjar será el escenario del último acto del programa cultural “Agosto en el Casino”, organizado por el Centro de Estudios Bejaranos. En esta ocasión, se ofrecerá un recorrido visual por el patrimonio industrial de la ciudad, una propuesta que invita a la reflexión sobre la historia económica y arquitectónica de Béjar.

La actividad estará dirigida por Juan Antonio Frías Corsino y Antonio Sánchez Sánchez, miembros del propio Centro de Estudios Bejaranos, quienes presentarán una selección de fotografías antiguas que muestran las principales instalaciones fabriles de Béjar: desde fábricas textiles hasta edificios dedicados a la industria papelera y otras actividades que formaron parte del motor económico bejarano.

Durante la proyección, Frías ofrecerá una explicación contextualizada de cada imagen, resaltando el valor patrimonial de los espacios industriales que marcaron el desarrollo de la ciudad. Se trata de una oportunidad única para conocer, desde una perspectiva visual e histórica, cómo Béjar construyó su identidad en torno a la industria.

El evento está abierto al público y se enmarca dentro de las actividades que el Casino Obrero acoge cada verano, con el objetivo de dinamizar la vida cultural de Béjar y promover el conocimiento sobre su pasado.