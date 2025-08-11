Pedro Ojeda analiza en Béjar la obra de Luis Felipe Comendador

Dentro de la programación cultural “Agosto en el Casino” organizada por el Centro de Estudios Bejaranos, el próximo miércoles 13 de agosto, a las 19:00 horas, el Casino Obrero de Béjar será escenario de la conferencia “El mundo desde Béjar. La mirada postmoderna en la obra de Luis Felipe Comendador”, a cargo de Pedro Ojeda Escudero.

La actividad pretende poner en valor la figura del poeta bejarano Luis Felipe Comendador, cuya obra ha trascendido fronteras y proyectado una imagen creativa de Béjar en el panorama cultural nacional e internacional.

Pedro Ojeda Escudero, miembro del Centro de Estudios Bejaranos, es doctor en Filología Española por la Universidad de Valladolid y profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Burgos. Especialista en literatura contemporánea, ha centrado gran parte de su trabajo en la poesía y el teatro desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Además, Ojeda es asesor científico de la Casa de Zorrilla de Valladolid, coordinador cultural del programa “Valladolid letraherido” del Ayuntamiento de Valladolid, miembro del jurado del Premio de la Crítica de Castilla y León y colaborador del Instituto de la Lengua de Castilla y León. Mantiene el blog cultural La Acequia, donde comparte textos literarios, fotografías y reflexiones sobre actualidad, así como reseñas de libros, exposiciones, cine y teatro, y coordina el club de lectura virtual en español más veterano.