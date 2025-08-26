“Novena a Béjar”: creación artística en una fábrica con historia

Del 30 de agosto al 7 de septiembre, Béjar será escenario de “Novena a Béjar”, una exposición artística que se presenta como un espacio de encuentro y reflexión ciudadana. La muestra se instalará en la primera planta del edificio que albergó la cooperativa textil COBHILTEX, en la Carretera de Salamanca, 9. La inauguración será el sábado 30 de agosto a las 12:00 horas, coincidiendo con el inicio de la novena a la Virgen del Castañar.

La exposición forma parte del proyecto Acciones sobre Béjar, Trabajo de Fin de Grado del artista Antonio Hoya (Escola Massana, Barcelona), y busca resignificar espacios industriales abandonados para transformarlos en lugares de participación ciudadana. La propuesta nace con la intención de reivindicar el pasado textil de Béjar y, a la vez, abrir posibilidades para imaginar su futuro.

El proyecto incluye tres acciones participativas que han recogido las voces tanto de los vecinos como de la diáspora bejarana:

Béjar al brasero, realizada el 28 de diciembre de 2024 en la Plaza de Gómez-Rodulfo, donde vecinos compartieron recuerdos e inquietudes alrededor de braseros tradicionales.

Béjar exquisito, un taller de escritura colectiva celebrado en el Casino Obrero, que dio lugar a un poemario creado a partir del método del cadáver exquisito.

Béjar ausente, un encuentro en la Fabra i Coats de Barcelona con bejaranos emigrados, centrado en la identidad y el sentido de pertenencia.

Como resultado, se ha creado una revista que recoge estas experiencias y que puede consultarse en el Archivo Municipal, la biblioteca del Casino Obrero y el Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca.

Según el propio Hoya, “lo que hemos hecho no es la solución, pero sí quiere ser una pequeña grieta por la que entre aire, ideas y encuentros. Porque a mí me importa Béjar. Y sé que no soy el único”.

La exposición podrá visitarse todos los días en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. La entrada es libre.