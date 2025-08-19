Jornada clave en la lucha contra el incendio

El incendio forestal de Jarilla vive este lunes una jornada clave. Tras varios días de actividad incesante, el fuego ha arrasado ya más de 15.500 hectáreas y alcanza un perímetro de 155 kilómetros, avanzando por las cotas altas hacia Jerte y Tornavacas, ya dentro del territorio de Castilla y León. Mientras tanto, los medios de extinción concentran sus esfuerzos en una zona rocosa y de difícil propagación, lo que ofrece un respiro técnico y meteorológico.

En el frente norte, que afecta indirectamente a la comarca de Béjar, la situación continúa bajo control. Según ha informado el Ayuntamiento de Candelario, el fuego ha alcanzado la zona de la cumbre detrás de Los Dos Hermanitos, pero se mantiene lejos del casco urbano y ha entrado en un área de piedra y matorral ya quemada hace tres años, lo que reduce significativamente el riesgo de propagación rápida.

Desde el consistorio, la alcaldesa Mª Elvira Fernández Gómez ha insistido en que la situación está controlada y no existe peligro para la población, que ha seguido las recomendaciones durante toda la noche. Los medios terrestres han trabajado sin descanso y hoy se ha reforzado el operativo para enfriar la zona afectada.

Las brigadas de incendios forestales han estado trabajando durante toda la noche. En concreto la BRIF con base en Pinofranqueado a estado realizando una línea de defensa para evitar el descenso de la llama a las fincas y pueblos del valle del Jerte concretamente entre Cabezuela y Jerte.

RD @BRIF_PINO trabajo durante toda la noche de ayer realizando linea de defensa para evitar el descenso de la llama a las fincas y pueblos del valle del Jerte concretamente entre Cabezuela y Jerte.

También se ha reportado la intervención del equipo ZEUS del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, que durante la noche ha coordinado las tareas de los sistemas aéreos no tripulados (UAS), facilitando una mejor monitorización del incendio desde el aire.

El Equipo ZEUS del #ServicioAéreo de la @guardiacivil trabajó esta noche en el #IFJarilla, realizando la coordinación aérea de los Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) desplegados en la zona.

Mientras tanto, al sur, Hervás ha visto levantado su confinamiento y los vecinos de Gargantilla han podido regresar a sus hogares. En cambio, el municipio de Rebollar permanece confinado.

En la zona del Valle de Jerte, el Ayuntamiento de Jerte confirmaba anoche que el fuego permanece en zonas altas del valle y que no hay riesgo para el núcleo urbano. Los trabajos terrestres se han centrado en la zona de Los Papuos, y desde primera hora de la mañana operan también medios aéreos.

Por su parte, en Tornavacas, la piscina municipal ha sido cerrada al público por precaución, ya que se prevé su uso como punto de recarga de agua para helicópteros y aviones de extinción.

Dispositivo en marcha

La Junta de Extremadura mantiene el incendio en nivel 2 de peligrosidad, con la participación de 21 unidades de bomberos forestales, 22 medios aéreos, 5 equipos de maquinaria pesada, 4 agentes del medio natural, 5 técnicos, UME, MITECO, Cruz Roja, Protección Civil y efectivos de Cataluña, Murcia, Andalucía, Eslovaquia y Alemania

Aunque no se han emitido nuevas alertas para la ciudad de Béjar y Candelario, se mantienen las recomendaciones básicas de autoprotección, como cerrar ventanas, evitar el ejercicio al aire libre y usar mascarilla si se percibe humo en el ambiente. La calidad del aire puede verse puntualmente afectada, especialmente en zonas elevadas y orientadas al sur.