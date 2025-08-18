El incendio de Jarilla cruza a Salamanca

El incendio forestal declarado en Jarilla (Cáceres), y que en días anteriores mantuvo en alerta a Hervás y al Valle del Ambroz, ha penetrado en Castilla y León por una zona elevada de la sierra. Según ha confirmado el Ayuntamiento de Candelario, el fuego ha accedido al término regional a través de un área sin masa forestal, donde solo puede arder matorral y vegetación baja.

Aunque la entrada del fuego en territorio castellanoleonés no es una buena noticia, las autoridades locales aseguran que se mantiene dentro de los escenarios previstos más favorables para el municipio. De momento, no hay riesgo para el casco urbano ni para las zonas habitadas.

Desde el Ayuntamiento de Candelario se insiste en la tranquilidad, recordando que la situación sigue bajo control dentro de las previsiones de los servicios de emergencia.

El consistorio reitera a la población que no hay cambios en las recomendaciones vigentes, y que es fundamental seguir únicamente la información oficial, evitando la propagación de bulos o mensajes alarmistas.