El grupo Mora y Majuelo llena de música la residencia Mamá Margarita

La Asociación Cultural de Canto y Percusión Tradicional Mora y Majuelo ofreció este lunes un emotivo concierto en la residencia Mamá Margarita de Béjar, dentro del programa de actividades de las Fiestas de Béjar 2025. La actuación, bajo el título "Pinceladas de Tradición", forma parte de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Béjar para que las personas mayores que viven en residencias puedan sentirse también protagonistas de las celebraciones patronales.

La música tradicional y el calor humano del grupo hicieron vibrar a los residentes, que participaron con palmas, sonrisas y gestos de complicidad durante toda la actuación. Mora y Majuelo, conocido por su compromiso con la cultura popular y la música de raíz, desplegó un repertorio lleno de ritmos y canciones que evocan recuerdos y emociones.

Este tipo de actividades cobran especial importancia en fechas señaladas como las fiestas patronales, ya que permiten incluir a un sector de la población que, por motivos de salud o movilidad, no puede acudir a otros eventos públicos. Con estas actuaciones en los centros residenciales, el Ayuntamiento de Béjar pretende fomentar la inclusión, el bienestar emocional y el sentimiento de comunidad entre los mayores.

La música en las residencias no se detiene, y hoy martes 2 de septiembre a las 18:00 horas el grupo Mora y Majuelo volverá a actuar, esta vez en la residencia CRAPDI Monte Mario, continuando con su misión de llevar alegría y cultura a cada rincón de la ciudad.