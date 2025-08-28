Exposición “Femenino Plural” en Béjar: arte con mirada de mujer

El Espacio de Arte El Bodegón de Béjar se convierte, del 29 de agosto al 13 de septiembre, en escenario de la exposición colectiva Femenino Plural, una propuesta artística que reúne a dieciocho creadoras vinculadas a la ciudad y su entorno.

La inauguración oficial tendrá lugar este viernes 29 de agosto a las 19:30 horas. Durante el acto, los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo ofrecido por la organización, en un ambiente distendido que servirá de punto de encuentro entre el público y las artistas.

La muestra, que podrá visitarse los jueves, viernes y sábados en horario de 19:00 a 21:00 horas, destaca por su enfoque diverso y plural desde una perspectiva femenina. Entre las artistas participantes figuran nombres como Paloma Ruiz Martín, Concha Matas Yuste, Natividad Martín Díaz, Maite Sancho Elices, Maribel Muñoz, Carmen Yuste, Carmela Fernández, Sofía García Baíllo, Adriana López Ave, Carmen López García, Raquel Calvo Regalado, Pilar Salinas Castellano, María del Castañar Gómez, Zoe Carriveau Mangas, Yolanda Izard, Hortensia Rodríguez y Almudena Martín Casado.

La muestra no solo pretende visibilizar el trabajo de las mujeres en el arte, sino también subrayar su aportación cultural y creativa al tejido social bejarano.