Detenidos en Béjar dos jóvenes por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Béjar a dos jóvenes por un presunto delito contra la salud pública. Los hechos ocurrieron en la mañana del miércoles 20 de agosto, cuando una patrulla policial observó a dos individuos con actitud sospechosa en la Plaza Mayor de la ciudad.

Ante la presencia de los agentes, los jóvenes intentaron alejarse rápidamente del lugar solicitando un taxi, lo que levantó aún más sospechas. Ambos eran conocidos por los agentes, lo que motivó su inmediata identificación.

Durante el registro, los detenidos portaban 270 gramos de hachís, 14 papelinas de cocaína, así como una balanza de precisión, un cuchillo con restos de hachís y materiales para el envasado de las sustancias. Todo ello indicaba su presunta implicación en el tráfico de drogas a pequeña escala.

Tras ser informados del motivo de su detención, fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyó el correspondiente atestado. Posteriormente, quedaron a disposición de la autoridad judicial.