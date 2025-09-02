Cruz Roja celebra el Día de la Banderita en Béjar este jueves

Coincidiendo con las fiestas patronales, Cruz Roja celebrará este jueves 4 de septiembre en Béjar el tradicional Día de la Banderita, una jornada solidaria con la que la entidad busca reforzar su ayuda en las zonas rurales más necesitadas.

El voluntariado de la Asamblea Comarcal se desplegará durante la mañana en el parque de la Corredera y en distintas calles del municipio, con huchas solidarias para recaudar fondos destinados a proyectos sociales en Béjar y su comarca.

En un contexto marcado por la despoblación y las crecientes desigualdades en el medio rural, Cruz Roja mantiene su compromiso con los colectivos más vulnerables. Entre sus líneas de actuación destacan el acompañamiento a personas mayores, talleres para combatir la soledad no deseada, programas de envejecimiento activo y actividades para la estimulación cognitiva. También desarrollan iniciativas dirigidas a la infancia, con refuerzo escolar y propuestas de ocio saludable, así como apoyo a personas desempleadas y familias en situación de emergencia social.

Además, Cruz Roja trabaja en estrecha colaboración con instituciones locales y agentes sociales para fortalecer el tejido comunitario en los municipios más despoblados de la comarca bejarana, llevando actividades y recursos allí donde más se necesitan.

Desde la organización animan a la ciudadanía bejarana a sumarse a esta jornada solidaria, destacando que cada aportación contribuye a mantener vivos los proyectos que ayudan a mejorar la vida de muchas personas en Béjar y su entorno rural.