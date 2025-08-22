Cortes de tráfico y restricciones con motivo de las próximas fiestas de Béjar

Con motivo de las celebraciones en honor a la Virgen del Castañar, el Ayuntamiento de Béjar ha emitido tres bandos municipales que recogen las restricciones de tráfico y estacionamiento que estarán vigentes desde el sábado 23 de agosto de 2025, en diferentes puntos de la ciudad.

Desde las 08:00 horas del sábado 23, y hasta la finalización de los festejos, estará prohibido el estacionamiento en Plaza España, así como el estacionamiento y la circulación de vehículos en las siguientes vías:

Avenida del Ejército

Calle Zúñiga Rodríguez, desde el número 6 (“Caixa”) hasta el número 19 (“Lupa”)

Estas medidas buscan facilitar el montaje de casetas de feria y permitir un desarrollo seguro de los eventos programados durante las fiestas.

Calle Colón, reservada para taxis

Otro de los bandos emitidos reserva un tramo de la calle Colón (desde el número 56 al 60) exclusivamente como parada de taxis durante todo el periodo festivo, a partir del 23 de agosto a las 08:00 horas. El sentido de circulación para los taxis se mantendrá a través de calle Colón, Plaza José Lidón y Travesía de Santa Ana.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que los vehículos que incumplan estas normas serán sancionados y retirados mediante la grúa municipal, apelando a la colaboración ciudadana para el buen desarrollo de las fiestas patronales.

También cortes por la exposición Symphony

A estas medidas se suma otra restricción de tráfico. El Consistorio ha informado de que, con motivo de la exposición Symphony, organizada por la Fundación “La Caixa”, quedará prohibido el estacionamiento desde las 22:00 horas del martes 26 de agosto hasta que finalice el desmontaje en: la calle Rodríguez Vidal, desde el cruce con calle Padre Roca hasta el Ayuntamiento y la calle Padre Roca.