El Casino Obrero de Béjar proyecta el documental Bejaranos, el oficio del ciclista
El Casino Obrero de Béjar acoge el 25 de agosto la proyección del documental Bejaranos, el oficio del ciclista, seguido de un coloquio con figuras locales.
Hoy 25 de agosto a las 20:30 horas, el Casino Obrero de Béjar será escenario de la proyección del documental Bejaranos, el oficio del ciclista, una obra que desvela la pasión de una ciudad por el ciclismo y su legado deportivo.
Dirigido por Andrés García Armero y codirigido por Manu Cid, este documental que se estrenó en Movistar Plus+ el pasado 2 de julio de 2025 recoge las historias de varios ciclistas nacidos o formados en Béjar que, con esfuerzo y pasión, lograron destacar a nivel nacional e internacional. Lejos de centrarse únicamente en los triunfos, la obra explora también las dificultades, renuncias y aprendizajes que conlleva dedicarse al ciclismo de manera profesional desde una localidad como Béjar, conocida por su orografía y su tradición deportiva.
Una vez finalizada la proyección, el público podrá asistir a un coloquio moderado por Raúl Martín, en el que participarán nombres clave del ciclismo bejarano como Lale Cubino y Héctor Dueñas, junto a Moisés Dueñas y David Martín, fundadores de la Escuela de Ciclismo de Béjar, cantera de múltiples talentos.