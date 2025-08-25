El Casino Obrero de Béjar proyecta el documental Bejaranos, el oficio del ciclista

Hoy 25 de agosto a las 20:30 horas, el Casino Obrero de Béjar será escenario de la proyección del documental Bejaranos, el oficio del ciclista, una obra que desvela la pasión de una ciudad por el ciclismo y su legado deportivo.

Dirigido por Andrés García Armero y codirigido por Manu Cid, este documental que se estrenó en Movistar Plus+ el pasado 2 de julio de 2025 recoge las historias de varios ciclistas nacidos o formados en Béjar que, con esfuerzo y pasión, lograron destacar a nivel nacional e internacional. Lejos de centrarse únicamente en los triunfos, la obra explora también las dificultades, renuncias y aprendizajes que conlleva dedicarse al ciclismo de manera profesional desde una localidad como Béjar, conocida por su orografía y su tradición deportiva.

Una vez finalizada la proyección, el público podrá asistir a un coloquio moderado por Raúl Martín, en el que participarán nombres clave del ciclismo bejarano como Lale Cubino y Héctor Dueñas, junto a Moisés Dueñas y David Martín, fundadores de la Escuela de Ciclismo de Béjar, cantera de múltiples talentos.