Béjar refuerza la seguridad para sus Fiestas y Ferias patronales

La ciudad de Béjar se prepara para acoger con garantías de seguridad las tradicionales Fiestas y Ferias de La Virgen del Castañar, que se celebrarán del 29 de agosto al 8 de septiembre. Este miércoles se ha celebrado la reunión ordinaria de la Junta Local de Seguridad, copresidida por la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, Miriam Vicente Sánchez, y el alcalde, Antonio Cámara.

El encuentro, en el que también han participado representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, la Junta de Castilla y León y otros miembros de la Corporación Municipal, ha puesto el foco en la necesidad de una coordinación eficaz entre todos los cuerpos de seguridad. Esta cooperación se considera clave para mantener las bajas tasas de criminalidad en la provincia y garantizar el disfrute pacífico de las celebraciones.

Ante la previsión de una gran afluencia de público, especialmente durante los espectáculos musicales, se ha abordado un plan específico de seguridad. Además, se instalará un Punto Violeta impulsado por el Ayuntamiento, con el objetivo de ofrecer atención inmediata a cualquier mujer que pueda sufrir una agresión.

Desde la Junta Local se ha insistido en la importancia de la planificación previa para asegurar una convivencia pacífica. Este tipo de órganos de coordinación son esenciales para acercar a la ciudadanía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y proteger el ejercicio libre de los derechos y libertades fundamentales.