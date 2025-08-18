Béjar refuerza las recomendaciones por el humo del incendio de Jarilla

El incendio forestal iniciado en Jarilla (Cáceres) continúa avanzando hacia el norte con un perímetro de alrededor de 130 kilómetros, lo que ha obligado a las autoridades a intensificar las evacuaciones en Extremadura. Según informó el consejero de Presidencia, Abel Bautista, el mando único de la emergencia ordenó anoche el desalojo de casas diseminadas en la ladera norte del fuego, dentro de los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas, en pleno Valle del Jerte. Hervás se mantiene confinada.

Aunque el fuego aún no ha cruzado a la provincia de Salamanca, el Ayuntamiento de Béjar ha emitido una nota urgente este lunes tras detectar una nueva entrada de humo durante la noche. Las autoridades insisten en que el incendio se mantiene activo y con intensidad, y aunque no hay llamas en territorio salmantino, los efectos del humo sí se están dejando notar con fuerza.

A pesar de ello, la situación atmosférica ha provocado que el humo vuelva a afectar a Béjar, lo que ha llevado al consistorio a lanzar nuevas recomendaciones dirigidas especialmente a personas con problemas respiratorios, población vulnerable y quienes practican actividad física al aire libre.

Desde el Ayuntamiento se aconseja mantener las ventanas cerradas y evitar el uso de sistemas de ventilación como aires acondicionados si se detectan molestias por el humo. También se recomienda el uso de mascarillas al aire libre y evitar o reducir la práctica deportiva en exteriores mientras persista la presencia de partículas en suspensión.

En paralelo, se insiste en la necesidad de no compartir rumores ni mensajes no contrastados, subrayando que toda la información debe proceder de canales oficiales como Protección Civil, el 112 o los perfiles institucionales de los ayuntamientos.

Los datos de calidad del aire en Béjar y el entorno han oscilado entre moderados y perjudiciales para grupos sensibles.

La situación del incendio sigue siendo vigilada de cerca por los servicios de emergencia, en coordinación con las administraciones de Castilla y León y Extremadura, y no se descartan nuevas actualizaciones si las condiciones meteorológicas provocan cambios en el comportamiento del humo o del fuego.