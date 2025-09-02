Béjar aplaza los fuegos artificiales por riesgo de incendio

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado el aplazamiento del espectáculo de fuegos artificiales previsto para el próximo 8 de septiembre, una decisión adoptada por responsabilidad medioambiental ante la actual situación de sequedad en el monte.

Desde el consistorio han subrayado que "nuestro entorno natural es un tesoro que debemos cuidar, y no queremos correr riesgos innecesarios que puedan ponerlo en peligro". Esta medida preventiva busca evitar cualquier posibilidad de incendio en una época especialmente sensible para la vegetación local.

El evento, que tradicionalmente marca una de las citas más esperadas por vecinos y visitantes, se reprogramará para el fin de semana de las Ferias de Septiembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Así, el Ayuntamiento confía en poder celebrar el espectáculo pirotécnico en un momento más seguro para todos.