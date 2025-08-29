Arrancan las fiestas de Béjar 2025 con el pregón de Protección Civil

La ciudad ha dado hoy, viernes 29 de agosto, la bienvenida oficial a las fiestas de Béjar 2025 con un pregón muy especial a cargo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, en reconocimiento a sus más de 40 años de servicio ininterrumpido al bienestar y seguridad de la ciudadanía. El balcón del Ayuntamiento se convirtió en el epicentro de un acto cargado de emoción, donde miembros del colectivo agradecieron el apoyo de los bejaranos y reafirmaron su compromiso con la ciudad.

El ambiente festivo se desató desde primera hora de la tarde con la tradicional concentración de peñas en La Corredera, que posteriormente desfilaron hasta la Plaza Mayor al ritmo de la clásica charanga. Las coloridas camisetas, pancartas y cánticos pusieron el tono alegre a una jornada que promete ser el preludio de unos días cargados de actividades.

Tras el pregón, el chupinazo en forma de confeti, marcó el inicio oficial de las fiestas, seguido por una animada sesión de macrodiscoteca con Cubalibre Experience.

El programa de fiestas continúa este sábado 30 de agosto con una gymkana infantil en la Plaza de Santa Teresa a las 11:30 horas. A mediodía, el ciclo "Béjar en directo" ofrecerá un concierto del grupo Black Moss en las terrazas de Eladio y Mesón Antonio. Ya por la tarde, a las 17:30 horas, tendrá lugar una fiesta de colores en el recinto ferial, mientras que a las 21:30 horas el jazz será protagonista en la terraza del Boulevard con la actuación de 3 en Jazz. La jornada finalizará con un festival de DJs en el recinto ferial a partir de las 23:00 horas.

El domingo 31 de agosto, concierto de la artista Irene Maíllo, también dentro del ciclo "Béjar en directo", que se celebrará a las 21:30 horas en la terraza de El Quijote.

El día grande de las fiestas llegará el próximo 8 de septiembre, con la festividad de la Virgen del Castañar, patrona de la ciudad, una jornada que reunirá a cientos de vecinos y visitantes para celebrar uno de los momentos más emblemáticos del calendario bejarano.