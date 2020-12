Tu Aportas denuncia la suspensión de la contratación de maquinaria para La Covatilla y el PSOE lo desmiente 

Tú Aportas denunciaba el pasado fin de semana que el Ayuntamiento de Béjar ha tenido conocimiento del acuerdo del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, dependiente del Consejo Consultivo, en el que suspende sin recurso alguno el contrato de la adjudicación de la máquina pisa-pistas y los cañones de nieve que se habían sacado a licitación por el Ayuntamiento de Béjar mediante Decreto de Alcaldía del 3 de septiembre de 2020. Los dos lotes se pretendían adjudicar por importe de 615.595,97 euros. El primero de ellos perteneciente a la máquina pisa-pistas estaba previsto su adjudicación en 459.800€ y el segundo lote de los tres cañones de nieve en 155.797,97€.

Al segundo de los lotes se habría presentado la multinacional MND (Montagne Neige Developpement Iberia) que presentó sendos recursos el 16 de octubre de 2020 y 27 de noviembre de 2020, contra los pliegos de contratación por diversas irregularidades en los mismos y concretamente en los criterios de valoración previstos en el pliego de prescripciones técnicas.

El recurso admitido en el Tribunal y tras el estudio de los escritos de ambas partes, tanto el recurrente como el recurrido, acordó la suspensión del procedimiento de contratación de la máquina pisa-pistas y los cañones de nieve. El importe total se iba a pagar con los fondos del plan de reindustrialización que para La Covatilla se destinaron por parte de la Junta de Castilla y León.

Documento del Tribunal de Recursos Administrativos difundido por tu aportas

El PSOE asegura que la información es erronea

El PSOE aclara que el el tribunal suspende el procedimiento pero no el contrato de adjudicación: “El acuerdo del Tribunal de Recursos en ningún momento suspende el contrato de adjudicación, sino que suspende (que no anula), y por “criterios de prudencia”, el procedimiento, como es lógico ante la presentación del recurso, de cuya existencia se ha informado convenientemente al resto de Grupos del Ayuntamiento”. El acuerdo se refiere única y exclusivamente al procedimiento relativo a los cañones, y no a la máquina pisapistas, de mucha mayor relevancia económica. De hecho, la máquina ya debe de estar viajando hacia Béjar. Así lo deja absolutamente claro el acuerdo 63/2020 y la inmediata corrección de errores, que el PSOE ha hecho públicos.

“Estamos seguros que estas aclaraciones aliviarán la evidente preocupación que manifiesta Tú Aportas Béjar por un asunto tan relevante. Suponemos que ha sido esa preocupación la que les ha llevado a error en el alcance y la interpretación del acuerdo. Preocupación que compartimos, y a la que añadimos la ocupación de todos los integrantes del Equipo de Gobierno Socialista.”, destacan desde el PSOE, con evidente sarcasmo y añaden “Para evitar sonrojos como el presente, reiteramos a Tú Aportas Béjar nuestra disposición a facilitar cualquier tipo de información y aclaración sobre este y cualquier otro asunto municipal.”