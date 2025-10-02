El próximo domingo 5 de octubre, Béjar acogerá una nueva edición de la Ruta Senderista Solidaria Asprodes Béjar, una iniciativa organizada en colaboración con el Club de Montañeros Sierra de Béjar y el Ayuntamiento de Béjar. El objetivo principal de esta actividad es recaudar fondos en apoyo a la asociación Afibrosal, dedicada a personas afectadas por fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.

La marcha partirá a las 10:30 horas desde el Parque de La Corredera y recorrerá diversos parajes naturales de gran belleza del entorno.

La inscripción solidaria tiene un coste simbólico de 3 euros y estará abierta hasta el 2 de octubre.

Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al teléfono 923 41 11 13.

Además, se ha previsto un punto de avituallamiento y una rifa solidaria.