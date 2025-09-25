Concierto "Final de Temporada", Banda Municipal de Música de Béjar

La Banda Municipal de Música de Béjar celebra su concierto de "Final de temporada" el sábado 27 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas, en el Teatro Cervantes de Béjar.

Programa del Concierto

REVERIANO SOUTULLO Y JUAN VERT - El último romántico

FERRER FERRÁN - Eolo, el Rey

Pedro Sánchez Sánchez, trompeta solista

FERRER FERRÁN - Mar i Bel

FEDERICO CHUECA Y JOAQUÍN VALVERDE - La Gran Vía

REVERIANO SOUTULLO Y JUAN VERT - La leyenda del beso

FRANCISCO ALONSO - Los nardos

Notas al programa

Reveriano Soutullo y Juan Bautista Vert conformaron un acertado tándem de compositores de zarzuelas que resultaron exitosas. Entre las más conocidas se encuentra El último romántico, cuya trama argumental, cargada de escenas costumbristas, se centra en típicos personajes castizos del Madrid de finales del siglo XIX.

Pianista, director de orquesta y profesor en el Conservatorio de Música de Valencia, Ferrer Ferrán es un compositor valenciano muy ligado a las Bandas de Música de su tierra natal. En este concierto apreciaremos dos de sus creaciones: Eolo, el Rey, narra el mito de Eolo, monarca de la Isla Eolia, que al final de su vida fue designado por Zeus “guardián divino de los vientos”; Mar i Bel es una fantasía musical dedicada por Ferrer Ferrán a su esposa, cuyo nombre aprovecha para invocar paisajes españoles envueltos por el sonido del mar y la luz del sol.

La Gran Vía, estrenada en 1886, fue el resultado de una de las muchas colaboraciones entre los compositores Federico Chueca y Joaquín Valverde. Las Calles de Madrid se han reunido en la alcoba de Doña Municipalidad para ser testigos del nacimiento de la Gran Vía de Madrid, y al mismo tiempo aprovechar para quejarse del trato que reciben. En espera del parto, al acontecimiento se suman también diferentes Barrios.

Retomamos el trabajo conjunto de Soutullo y Vert. La más famosa de todas sus colaboraciones es La leyenda del beso, cuyo Intermedio ha sido objeto de múltiples arreglos y es mundialmente reconocido. El argumento es una historia cargada de trasnochado romanticismo para la época de su estreno (1924) y narra el inexorable cumplimiento de una maldición gitana.

El granadino Francisco Alonso fue un reputado compositor de zarzuelas; a él se deben, entre otras muchas, La Bejarana, La linda tapada y La calesera. También realizó importantes aportaciones en el ámbito de las revistas musicales; la más conocida de ellas, Las Leandras, contiene el famoso pasacalle Los nardos, cuya primera interpretación corrió a cargo de Celia Gámez.

PEDRO JAVIER CAÑONES GARZÓN