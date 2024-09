Concierto Fin de Temporada Banda Municipal de Béjar

El sábado, 28 de agosto, la Banda Municipal de Música de Béjar ofrecerá su último concierto de temporada en el Palacio Ducal de Béjar a las 18:00 horas.

Programa del concierto

ABBA - arreglo: Ron Sebregts

THE BEATLES - arreglo: Johan de Meij y Willy Hautvast

ELVIS PRESLEY - arreglo: James Christensen

SUPERTRAMP - arreglo: André Waignein

THE DOORS- arreglo: Paul Murtha

QUEEN- arreglo: Jay Bocook

Notas al Programa por Pedro Javier Cañones Garzón

El acrónimo formado por las iniciales de los nombres de sus componentes (Agneta, Björn, Benny y Anni-Frid) dio lugar al nombre del grupo sueco ABBA. Su primer éxito tuvo lugar en 1972, pero la vertiginosa escalada de su fama se produjo tras su triunfo en el Festival de Eurovisión de 1974 con "Waterloo”. Sus canciones se nutren de melodías pegadizas, estribillos sencillos y letras intrascendentes.

A principios de los años 60 del pasado siglo el llamado movimiento “skiffle” dio lugar a la aparición de numerosas bandas de adolescentes. Una de ellas fue The Quarry Men, que más tarde adoptaría el nombre de The Beatles. Dieron sus primeros pasos en clubes de Hamburgo, por entonces la “meca” de la nueva música juvenil, y acabaron desarrollando un estilo propio que les reportó un éxito sin precedentes durante más de una década.

Elvis Presley fue el creador del llamado”rockabilly”, estilo nacido por casualidad mientras bromeaba junto a otros músicos con su guitarra en un estudio de grabación. Así comenzó la impresionante carrera de un cantante inimitable y, al mismo tiempo, la de un actor algo más que mediocre. Como tantos otros artistas, Elvis falleció como consecuencia de una sobredosis de fármacos cuando se encontraba en la cumbre del éxito.

Supertramp nació del capricho personal de Sam Miesegaes. Tomó su nombre del título de la novela de William H. Davies The Autobiography of a Super-Tramp (Autobiografía de un supervagabundo). Encargó su formación a Rick Davies, al que más tarde se unió Roger Hodgson. Pronto consiguió un sonido de rock progresivo al que contribuían diferentes instrumentos orquestales.

The Doors nació de la mano de Jim Morrison, que tiene el dudoso honor de pertenecer al grupo de artistas fallecidos a los 27 años (Hendrix, Joplin, Cobain, Winehouse, Cecilia...). Tomó su nombre de la novela de Aldous Huxley The doors of perception (Las puertas de la percepción). Sus composiciones se basan en letras provocadoras, irreverentes, exaltadoras del consumo de todo tipo de drogas. Sus tumultuosos conciertos se vieron generalmente envueltos en sonados escándalos.

Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury y, algo más tarde, John Deacon, se unieron para dar vida a Queen. Pasaron cuatro años antes de que el grupo comenzara su imparable carrera de éxitos. El fallecimiento de Mercury en 1991 significó el comienzo de su declive, que agravó seis años más tarde la retirada de Deacon. A pesar de que oficialmente permanece en activo, su trayectoria es ciertamente errática en la actualidad.