"No es tan fácil", teatro

El Teatro Cervantes de Béjar acoge, dentro del XXIII Certamen Nacional de Teatro Ciudad de Béjar, la representación de la obra "No es tan fácil" de Corocotta Teatro.

La obra aborda a través del humor un tema universal, una circunstancia por la que todos pasamos tarde o temprano: ¿Cómo dejar a tu pareja?. Efectivamente, no... NO ES TAN FACIL... y lo que es peor, no todos afrontamos semejante trance de la misma forma. ¿Entienden igual el final de una relación los hombres y las mujeres? ¿Existen buenos y malos tras una ruptura? ¿Es posible dejar a tu pareja en cinco minutos y quedar como Dios?.

Tras siete años de matrimonio Quique, nuestro atormentado protagonista, decide dejar a Andrea, una mujer de éxito a la que quiere... pero que quiere dejar. Más de treinta intentos y un camarero que hace las veces de improvisado psicólogo, servirán para constatar que hay cosas para las que uno nunca está lo suficientemente preparado.

Precio de la entrada: 5€

Venta de entradas: Sábado, 7 de marzo de 18 a 20h en la taquilla del Teatro Cervantes