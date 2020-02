El Teatro Cervantes de Béjar acoge, dentro de la programación del Carnaval de Béjar 2020, la representación de la obra de teatro para toda la familia "Las Aventuras de la intrépida Valentina", de Teatro Mutis.

Precio de la entrada: 3 €

Sinopsis

En una tranquila ciudad cercana al Valle Tenebroso vive Valentina, una joven inquieta, traviesa y decidida.

No soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque no son de chica y para no meterse en líos. El último ha sido ayudar a escapar a su abuela, a la que iban a encerrar por entrar en la Casa de la Sabiduría, una de esas cosas prohibidas para las mujeres. Tras su fuga, la anciana se refugia en el Valle Tenebroso, donde nadie se atreve a seguirla. Poco después, de ese terrible lugar llega el monstruo Zampalotodo y aterroriza a los vecinos de la ciudad. Muchos piensan que ha sido enviado por la anciana como venganza, pero Valentina está preocupada por su abuela y, aunque sus padres y los viejos consejeros traten de impedírselo, planea viajar a rescatarla. Antes se cuela en la Casa de la Sabiduría, donde espera encontrar alguna información sobre el Valle Tenebroso y sus criaturas que la ayude en su empresa. Lo que descubre hace que se alarme mucho; Encontrar a su abuela es urgente. Aventuras

y humor, títeres y muchas más cosas para recrear épocas y lugares remotos, situaciones cercanas y problemas de siempre.